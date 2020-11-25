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İşte 'nde gecenin sonuçları!

'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Gecenin sürprizi ise 'de yaşandı. sahasında Atalanta'ya 2-0'lık skorla boyun eğdi. , sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken, Inter, sahasında 'e 2-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:26 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 01:26
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında 'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

D Grubu'nda , sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

A Grubu'nda yer alan son şampiyon , sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.

Alman ekibinin gollerini 42. dakikada , 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Bayern Münih () - Salzburg (Avusturya): 3-1

() - (Rusya): 0-0

B GRUBU

(Almanya) - (Ukrayna): 4-0

Inter () - Real Madrid (İspanya): 0-2

C GRUBU

Olympiakos (Yunanistan) - (): 0-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2

D GRUBU:

Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1

Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2

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