Inter Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalyan temsilcisi Inter ile İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Hazard ile öne geçen Real Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Inter'de 33. dakikada kırmızı kart gören Vidal, takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise sahneye Rodrygo çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 7'ye yükseldi. Inter ise 2 puanda kaldı.