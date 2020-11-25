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Inter : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

B Grubu'nda Inter ile , Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devi, rakibini 7. dakikada Eden Hazard ve 59. dakikada Achraf Hakimi'nin (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:28 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:29
Inter Real Madrid: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalyan temsilcisi Inter ile İspanyol devi , B Grubu dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 7. dakikasında Hazard ile öne geçen Real Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Inter'de 33. dakikada kırmızı kart gören Vidal, takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise sahneye Rodrygo çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Inter'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid'in puanı 7'ye yükseldi. Inter ise 2 puanda kaldı.

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