Ajax Midtjylland: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax ile Danimarka temsilcisi Midtjylland karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax 3-1 kazanarak rahat galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ardından Ajax ikinci yarıda adeta açıldı. 47. dakikada Gravenberch, 49. dakikada Mazraoui'nin golleriyle iki farklı öne geçen Ajax, 66'da David Neres ile farkı üçe çıkararak kazanma isteğini gösterdi. 80. dakikaya gelindiğinde Mabil, konuk ekip Midtjylland'ın farkı ikiye indirmesine neden oldu.

90+1. dakikada Sviatchenko kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Ajax sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ajax 7 puana yükselerek Liverpool'un kaybettiği haftayı galibiyetle değerlendirdi ve gruptan çıkma adına iddiasını sürdürdü. Danimarka ekibi Midtjylland ise 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.