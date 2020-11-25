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Ajax Midtjylland: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

D Grubu'nda Ajax ile Midtjylland, Amsterdam Arena'da karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 47. dakikada Ryan Gravenberch, 49. dakikada Noussair Mazraoui ve 66. dakikada Davin Neres'in golleriyle mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konuk takımın tek golü ise 80. dakikada Awer Mabil'den (p) geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:31
Ajax Midtjylland: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

G Grubu mücadelesinde ekibi Ajax ile temsilcisi Midtjylland karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Ajax kazanarak rahat galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ardından Ajax ikinci yarıda adeta açıldı. 47. dakikada Gravenberch, 49. dakikada Mazraoui'nin golleriyle iki farklı öne geçen Ajax, 66'da David Neres ile farkı üçe çıkararak kazanma isteğini gösterdi. 80. dakikaya gelindiğinde Mabil, konuk ekip Midtjylland'ın farkı ikiye indirmesine neden oldu.

90+1. dakikada Sviatchenko kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Ajax sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ajax 7 puana yükselerek 'un kaybettiği haftayı galibiyetle değerlendirdi ve gruptan çıkma adına iddiasını sürdürdü. Danimarka ekibi Midtjylland ise 4 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

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