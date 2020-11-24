Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain - Red Bull Leipzig: 1-0 | MAÇ SONUCU

- Leipzig: 1-0 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nde , evinde Leipzig'i ağırladı. Fransız devi, karşılaşmadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 01:55
Paris Saint Germain - Red Bull Leipzig: 1-0 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ile Leipzig karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 11. dakikasında 'ın penaltısı ise öne geçti ve ilk yarı PSG'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi kurmak isteyen Leipzig'de 63'te Orban ve Kluivert ile 74'te eski Tranzonsporlu Sörloth oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole ulaşamadı ve mücadele 1-0'lık PSG üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından PSG grupta 6 puana yükselirken Leipzig ise 6 puanda kaldı.

BİZE ULAŞIN