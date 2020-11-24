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Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

'un genç yıldızı , maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Devler Ligi'nde oynadığı 12 karşılaşmada 15 gole imza atan Norveçli golcü 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:22
Erling Haaland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

'un genç yıldızı , maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu. Norveçli oyuncu Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki turlarında sadece 12 maçta 15 gole ulaştı

Geçen sezon Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan Haaland, geçen sezon ve bu sezon B. Dortmund ile 6 maçta 7 gol attı.

MESSI VE RONALDO'YU SOLLADI!

Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç sonunda, Raul 33 maç sonunda, 51 maç sonunda ulaşmıştı. Haaland'a en yakın isimler ise 19 maçta 15 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy ve oldu. ise 20 maçta 15 gol atmıştı

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