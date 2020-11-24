Erling Haaland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, Club Brugge maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu. Norveçli oyuncu Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki turlarında sadece 12 maçta 15 gole ulaştı

Geçen sezon Salzburg forması altında 6 maçta 8 gol atan Haaland, geçen sezon ve bu sezon B. Dortmund ile 6 maçta 7 gol attı.

MESSI VE RONALDO'YU SOLLADI!

Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç sonunda, Raul 33 maç sonunda, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Haaland'a en yakın isimler ise 19 maçta 15 gole ulaşan Ruud van Nistelrooy ve Soldado oldu. Harry Kane ise 20 maçta 15 gol atmıştı