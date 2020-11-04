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1-2 Lazio | MAÇ SONUCU | |

'nin 3. haftasında F grubu ekiplerinden evinde Lazio'yu konuk etti. Gazprom Arena'da oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi 59 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:47 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:23
Zenit 1-2 Lazio | MAÇ SONUCU | UEFA Şampiyonlar Ligi |

mücadelesinde ile Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Lazio, karşı karşıya geldi.

Gazprom Arena'da oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Zenit'in golü 32. dakikada Aleksandr Erokhin'den geldi. Lazio'nun golü 82. dakikada Caicedo'dan geldi.

VEDAT 11'DE BAŞLADI

Lazio'da Vedat Muriqi, maça ilk 11'de başladı. Kosovalı forvet 59. dakikada yerini Caicedo'ya bıraktı.

Bu sonuç sonrası Zenit, gruptaki ilk puanını kazandı ve 1 puana yükseldi. Lazio ise puanını 5'e çıkardı. İtalyan ekibi gruptaki 3 maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Zenit ile Lazio, 'ndeki 4. maçlarında 24 Kasım günü bu kez İtalya'da karşılaşacaklar.

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