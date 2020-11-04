Medipol Başakşehir - Manchester United | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeyi kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor. 20:55'te başlayan mücadelede Davide Massa düdük çalıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20:55'te çalan Başakşehir - Manchester United maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Aleksic, Berkay, İrfan Can, Visca, Demba Ba, Deniz Türüç

Manchester United: Henderson, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Martial, Rashford

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Okan Buruk başlama vuruşu öncesi yaptığı açıklamada "Cesurca oynamak gerekiyor. Gol atmak ve puan almak istiyoruz. Cesur olmak, korkmamak bizim düşüncemiz. O yüzden sahada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugün orta sahada 3 tane 8 numarayla oynuyoruz. Geçtiğimiz maçlarda gördük, cesur oynamak gerekiyor. Rakibimizin artılarını bilip ona göre önlemler alıyoruz. Durdurulması zor oyunculara karşı oynuyoruz." dedi.

OKAN BURUK'TAN MANCHESTER UNITED AÇIKLAMASI!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Martin Skrtel düzenlenen basın toplantısına katıldı.



Manchester United'ın İstanbul'a 6 puanla geldiğini hatırlatan Okan Buruk, şöyle konuştu: "Bizim henüz puanımız yok. İki maçta da oyun olarak iyiydik. İlerleyen bir oyunumuz var. Paris maçında bunu daha iyi gösterdik, sonuç alamadık. Bu maçtaki hedefimiz sonuç almak, gol atmak, puan almak, 3 puan kazanmak. Hem aklımıza hem kendimize güvenmeliyiz. Bundan önceki iki maçta olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz, çok yoğun bir takvimdeyiz ama oyuncularıma inanıyorum. İnşallah hem goller atarız hem 3 puan kazanırız. Bu hem bizim hem ülkemiz için çok önemli."

"MANCHESTER UNITED'IN 2 GALİBİYET ALMASI SÜRPRİZ DEĞİL"

Manchester United'ın gruba 2'de 2'yle başlamasının sürpriz olmadığını kaydeden Buruk, "Oynadıkları oyun ve kadro kalitesiyle bunu hak ediyorlar. Premier Lig'de yaşadıkları şanssızlıklar var. Futbolun içinde bunlar var. Biz de kötü başladık ama yükselişe geçtik. Geçen sezonki Manchester United'ın yükselişini de hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerinin sürpriz olmadığını düşünüyorum" dedi.

"ŞU ANKİ HAYALİM İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KAZANMAK"

En büyük motivasyon kaynağının Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyleyen Okan Buruk, dünyanın en iyi takımları ve oyuncularına karşı oynamanın kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını dile getirerek, "Hayalimiz buydu geçen sene. Şu anki hayalim ise ikinci şampiyonluğumuzu kazanmak. Bu grupta da iyi işler yapıp oyun olarak iyi başladığımız grup aşamasına puanla devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama bir opsiyon da Avrupa Ligi'ne katılmak" ifadelerini kullandı.

"CRIVELLI'NİN VE BA'NIN SAKATLIKLARI VAR"

Manchester United'ın farklı dizilişlerle oynadığına dikkat çeken Okan Buruk, "Manchester United geçtiğimiz sezon 4-2-3-1 dizilişiyle oynayan bir takımdı. Bu sezon ise hem 3'lü savunmayı hem de 4-3-1-2'yi denediler. Ben yine değişeceğini düşünüyorum, yine 4-2-3-1 dizilişi olabilir. Ne olursa olsun çok iyi oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Crivelli'nin bir sakatlığı oldu, Demba Ba'nın da bir sakatlığı vardı. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" diyerek basın toplantısını tamamladı.

MARTIN SKRTEL: ARTIK GRUPTA PUANLA TANIŞMAMIZ GEREKİYOR

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Martin Skrtel ise artık grupta puanla tanışmaları gerektiğini belirtti.



Şampiyonlar Ligi'ndeki 3'üncü maçlarına çıktıklarını hatırlatan Skrtel, "En iyi takımların ve oyuncuların olduğu platformdayız. İşimiz zor ama bunun farkındayız. Leipzig maçına baktığımızda özellikle ikinci yarı iyi işler çıkardık. PSG maçında da aynı şekilde oldu. Kendi evimizde oynadığımız maçta onlara zorluk çıkardık ancak sonuca ulaşamadık. Gol yollarında etkisiz olduğumuzu gördük. Gol pozisyonları ürettik ama bunları gole çevirmede eksikliğimiz vardı. Rakip en basit hatanızda sizi cezalandırabiliyor. Bu platformda hata lüksünüz yok. Maçtan ümidimiz bu şekilde olacak. Takım arkadaşlarımla beni iyi bir savaş bekliyor. Artık grupta puanla tanışmamız gerekiyor. Gruptaki ilk puanlarımızı alma hedefindeyiz" diye konuştu.

"BU FORMAYLA ONLARA KARŞI GALİP GELMEK GÜZEL OLUR"

Liverpool'da forma giydiği dönemde Manchester United ile çok rekabetçi maçlar oynadıklarını kaydeden Skrtel, "Liverpool'da uzun süreler oynadım, iki takımın rekabetine baktığımızda maçların çok iyi geçtiğini, ateşli geçtiğini söyleyebilirim. Ancak şu an Başakşehir formasıyla sahaya çıkacağım. Bu formayla onlara karşı galip gelmek güzel olur, neden olmasın" dedi.

SOLSKJAER: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Solskjaer ve takım kaptanı Harry Maguire ile birlikte dijital bir ortamda düzenlediği basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ve takımının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Premier Lig'de son maçı kaybettiklerini hatırlatan Solskjaer, "Bütün oyuncularımızdan iyi performans bekliyoruz. Bazen çok iyi oynadığınız maçı kaybedebiliyorsunuz. Bu maçı unutup bir sonraki müsabakaya odaklanıyoruz. İyi seviyede oynadığımızda herkesi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Futbolda hata payı çok az. Başarı ile başarısızlık arasında ince bir çizgi var. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Manchester United'ın eski futbolcusu Roy Keane'nin "takımda lider oyuncu yok" ifadelerini doğru bulmadığını, takımda bir çok lider futbolcu olduğunu ve olumsuz bir sonuç aldıklarında bunun tüm takıma mal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Medipol Başakşehir maçının zor geçeceğini dile getiren Solskjaer, "Gruptaki iki maçımızı da kazandık. Başakşehir'le üçüncü maçımıza çıkacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayabilirsek 3 puanla evimize döneceğimizi düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.