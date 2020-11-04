Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer: Başakşehir 3 puanı hak etti

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



United teknik direktörü açıklamasında; "Kazanmayı hak etmedik. Başakşehir 3 puanı hak etti. Başakşehir oyun olarak kazanmayı hak etti. Maç öncesinde söyledim. PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçlar hak etmişlerdi. Zor olacağını bilyiorduk bugün. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. İki güzel gol attılar ve ikinci yarıda da iyi savunma yaptılar." dedi.

"KÖTÜ BİR GOLDÜ"



Yedikleri ilk golde büyük boş alan bırakmalarıyla ilgili soru üzerine Soljskjaer, "Kısa bir korner kullanıldı. Böyle böyle durumlarda karşı tarafta futbolcuların oynadığını unutabiliyorsunuz. Demba Ba da arkaya çok güzel sarktı. Kötü bir goldü. Bu seviyede böyle goller yememeliyiz. Böyle kolay goller yediğinizde ve bugün olduğu gibi daha fazla gol atamadığınızda maç kazanmak çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.



Medipol Başakşehir'in bulduğu ilk golle ilgili gelen ısrarlı sorular üzerine genç teknik adam, "Bu normalde yememeniz gereken bir gol. Kısa korner kullanılırken savunma görevlerimizi unuttuk ve üstümüze düşeni yapmadık. Bu benim sorumluluğumda. Bu seviyelerde böyle goller yememeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

"BU KARŞILAŞMAYA ÇOK İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"



Soljskjaer, Premier Lig'de Arsenal'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Medipol Başakşehir'e yenilmelerinin kendilerini sarstığını anlatarak, "Benim için buna verilecek tek yanıt önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmak ve kendimizi toparlamak. Umarım takımımız için de bu durum böyledir. Önümüzdeki cumartesi günü Everton maçı var. Onlar da zor bir rakip. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Manchester United'ın İrlandalı eski futbolcusu Roy Keane'nin kendisinin görevden alınabileceği yönündeki yorumları üzerine Soljskjaer, "Ben böyle bir yorumun üstüne konuşamam. Her zaman yorumlar olacaktır ancak bizim güçlü kalmamız gerekiyor. Bu kulüpte belli bir iş yapmak için çalışıyoruz. Bunun için işe alındık. Ekibimle en iyisini yapmaya devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.