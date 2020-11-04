Liverpool - Atalanta maçına Diogo Jota damgası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Diogo Jota, yıldızını parlatmaya başladı. Merseyside ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki golcü karşılaşmaya damga vurdu. Mücadeleyi 5-0 kazanan Liverpool'da Jota attığı 3 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Son olarak Premier Lig'de 1-1 devam eden West Ham maçında oyuna sonradan dahil olan Jota, 85. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirmişti.



8 MAÇTA 7 GOL!

Portekizli yıldız Diogo Jota bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Hocası Jurgen Kloop'un performansından oldukça memnun kaldığı Jota'yı ilerleyen süreçte daha fazla kullanmayı planladığı belirtildi.