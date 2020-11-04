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2-1 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

H grubu 3. hafta mücadelesinde , sahasında Paris Saint Germain'i konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:23 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 01:38
Leipzig 2-1 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu H grubu 3. hafta mücadelesinde ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fransız ekibi 6. dakikada Di Maria ile öne geçse de Leipzig Nkunku ve Forsberg ile karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Öte yandan konuk ekipte Gueye ve Kimpempe gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Leipzig puanını 6'ya yükselterek Manhester United'ın ardından 2. sıraya yerleşti. PSG ise 3 puanda kaldı.

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