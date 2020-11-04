Leipzig 2-1 Paris Saint Germain | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de bulunduğu H grubu 3. hafta mücadelesinde Red Bull Leipzig ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Fransız ekibi 6. dakikada Di Maria ile öne geçse de Leipzig Nkunku ve Forsberg ile karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Öte yandan konuk ekipte Gueye ve Kimpempe gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Leipzig puanını 6'ya yükselterek Manhester United'ın ardından 2. sıraya yerleşti. PSG ise 3 puanda kaldı.