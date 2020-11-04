Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul Manchester United’a yine yaramadı

’a yine yaramadı

Şampiyonlar Ligi'nde , temsilcimiz 'e 2-1'lik skorla kaybetti. Kırmızı Şeytanlar, 'da daha önce oynadığı son 2 karşılaşmasında da ’a 1-0, ’ye de 2-1'lik skorla yenilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:58
İstanbul Manchester United’a yine yaramadı

'daki son iki maçında 'a 1-0, 'ye de 2-1 yenilen , bu akşam da 'e 2-1 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 12. dakikada ve 40. dakikada Visca'dan geldi. Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını elde eden M.Başakşehir, rakibinin galibiyet serisini de sonlandırmış oldu.


Ayrıca İngiliz ekibi İstanbul'da oynadığı son 3 müsabakayı da yenilgiyle kapattı. 20 Kasım 2012'de Galatasaray'a 1-0 kaybeden Manchester United, 3 Kasım 2016'da da 'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmişti.

Başakşehir maçından da 2-1 yenik ayrılan kırmızılar, İstanbul'da adeta kabus yaşıyor.


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