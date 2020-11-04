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Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

G grubu 3. hafta mücadelesinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Ferencvaros deplasmanına konuk olacak. Peki, maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl şekillendi? Karşılaşma ne zaman? Saat kaçta? Juventus maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:05 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:18
Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta mücadelesinde Ferencvarso ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Juventus maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ferencvaros: Adam Bogdan; Gergo Lovrencsics, Miha Blazic, Lasha Dvali, Aissa Laidouni; Marcel Heister, Ihor Kharatin; Oleksandr Zubkov, Isael da Silva Barbosa, Myrto Uzuni; Franck Boli

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado; , Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; , Paulo Dybala

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