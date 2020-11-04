Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta mücadelesinde Ferencvarso ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ferencvaros - Juventus maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

FERENCVAROS - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ferencvaros: Adam Bogdan; Gergo Lovrencsics, Miha Blazic, Lasha Dvali, Aissa Laidouni; Marcel Heister, Ihor Kharatin; Oleksandr Zubkov, Isael da Silva Barbosa, Myrto Uzuni; Franck Boli

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado; Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala