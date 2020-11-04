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Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

G grubu 3. hafta karşılaşmasında Barcelona ve Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Dinamo Kiev'deki corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcular dikkat çekiyor. Peki, Dinamo Kiev'de testi pozitif çıkan futbolcular kim? Maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:58 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:02
Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta mücadelesinde Barcelona ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dinamo Kiev maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

6'SI FUTBOLCU 11 POZİTİF VAKA

Dinamo Kiev'de 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı.

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