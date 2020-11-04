Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta mücadelesinde Barcelona ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Dinamo Kiev maçı 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

6'SI FUTBOLCU 11 POZİTİF VAKA

Dinamo Kiev'de 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı.