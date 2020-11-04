Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Liverpool maçına Diogo Jota damgası!

- maçına damgası!

D Grubu 3. maçında ile karşı karşıya geldi. İngiliz devinin rakibini 5-0 geçtiği mücadeleye damga vurdu. attığı 3 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:04 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:25
Atalanta - Liverpool maçına Diogo Jota damgası!

İngiltere ekiplerinden 'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı , yıldızını parlatmaya başladı. Merseyside ekibinin 'nde 'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki golcü karşılaşmaya damga vurdu. Mücadeleyi 5-0 kazanan Liverpool'da attığı 3 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Son olarak Premier Lig'de 1-1 devam eden West Ham maçında oyuna sonradan dahil olan Jota, 85. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirmişti.

8 MAÇTA 7 GOL!
Diogo Jota bu sezon İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Hocası Jurgen Kloop'un performansından oldukça memnun kaldığı Jota'yı ilerleyen süreçte daha fazla kullanmayı planladığı belirtildi.

BİZE ULAŞIN