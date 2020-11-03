Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu temsilcilerinden RB Salzburg ile Bayern Münih 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Salzburg - Bayern Münih maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Salzburg: Stankovic, Ulmer, Onguéné, Ramalho, Kristensen, Camara, Junuzovic, Szoboszlai, Berisha, Mwepu, Koita



Bayern Münih: Neuer, Hernández, Alaba, Boateng, Pavard, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

SALZBURG - BAYERN MÜNİH MAÇININ HAKEMİ KİM?

Salzburg ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadeleyi Danny Makkelie yönetecek.