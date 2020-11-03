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Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? |

'nin 3. haftasında B Grubu ekiplerinden Real Madrid, Inter'i konuk edecek. Maçın yayın saati, yayınlanacağı kanal, muhtemel 11'ler ve maçın hakemi belli oldu. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Real Madrid maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 12:59 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 13:57
Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

'nde heyecan devam ediyor. B grubu temsilcilerinden Real Madrid ile Inter 3. hafta mücadelesinde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Inter maçı 3 Kasım Salı günü saat 23:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Mendy, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde, Asensio, Hazard, Benzema

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, Vrij, Kolarov, Barelli, Brozovic, Vidal, Young, Hakimi, Perisic, Martinez

REAL MADRID - INTER MAÇI HAKEMİ KİM?

Real Madrid - Inter arasında oynanacak mücadeleyi Clement Turpin yönetecek.

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