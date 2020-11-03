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İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

Son dakika: Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası başladı. İşte 3 Kasım Salı günü oynanan maçlarda alınan sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 20:47 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 01:35
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.

Ligde 3 Kasım Salı günü oynanan maçların sonuçları ve üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

20.55 Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid

20.55 Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia

23.00 Salzburg 2-6 Bayern Münih

23.00 Real Madrid 3-2 Inter

23.00 Manchester City 3-0 Olympiakos

23.00 Porto 3-0 Marsilya

23.00 Midtjylland 1-2 Ajax

23.00 Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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