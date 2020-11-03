İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.
Ligde 3 Kasım Salı günü oynanan maçların sonuçları ve üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
20.55 Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid
20.55 Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia
23.00 Salzburg 2-6 Bayern Münih
23.00 Real Madrid 3-2 Inter
23.00 Manchester City 3-0 Olympiakos
23.00 Porto 3-0 Marsilya
23.00 Midtjylland 1-2 Ajax
23.00 Atalanta 0-5 Liverpool (İngiltere)
4 Kasım Çarşamba:
20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)
23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)
23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)