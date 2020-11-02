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'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

Süper Ligi hakemi Abdulkadir Bitigen, A Grubu'nda ile takımları arasında oynanacak olan karşılaşmada Hakemi olarak görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 16:28
UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

Son zamanlarda yükselen performans ile dikkat çeken Abdulkadir Bitigen Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da görev almaya devam ediyor. yapılan açıklamada, "Üst Klasman Hakemimiz Abdulkadir Bitigen, 'nın ile 'nın takımları arasında 3 Kasım 2020 Salı günü oynanacak A Grubu maçında olarak görev yapacak. Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak" denildi.


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