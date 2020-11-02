Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax'ta corona virüsü vakası! 11 futbolcunun testi pozitif

'ta corona virüsü vakası! 11 futbolcunun testi pozitif

'nde Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak ekibi 'ta corona virüse yakalanan 11 futbolcu kafilede yok. Ajax'ın kafilesinde 17 futbolcunun bulunduğu açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:10
Ajax'ta corona virüsü vakası! 11 futbolcunun testi pozitif

'nde temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak 'ta kadro krizi yaşanıyor.

ekibinde 11 futbolcu corona virüs nedeniyle kadroya alınmadı. Ajax'ın Danimarka kafilesinde yalnızca 17 futbolcu bulunuyor.

Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic ve Zakaria Labyad gibi önemli isimler Ajax'ın maç kafilesinde yer almıyor.

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