Ajax'ta corona virüsü vakası! 11 futbolcunun testi pozitif

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Ajax'ta kadro krizi yaşanıyor.

Hollanda ekibinde 11 futbolcu corona virüs nedeniyle kadroya alınmadı. Ajax'ın Danimarka kafilesinde yalnızca 17 futbolcu bulunuyor.

Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic ve Zakaria Labyad gibi önemli isimler Ajax'ın maç kafilesinde yer almıyor.

