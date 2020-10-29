Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında konuk ettiği Alman ekibi RB Leipzig'i 5-0 maplup eden Manchester United'da gecenin kahramanı Marcus Rashford oldu. Oyuna 63. dakikada dahil olan 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, tam 27 dakika içerisinde 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

Opta verilerine göre Rashford'ın bu hat-trick'i, Devler Ligi tarihine geçti. İngiliz yıldız 74, 78 ve 90+2'de attığı gollerle, turnuva tarihinde yedekten gelerek en hızlı hat-trick yapan 5 futbolcu arasında zirveye çıktı.

Rashford'ı, 38 dakika ile Kylian Mbappe, 44 dakika ile Walter Pandiani, 45 dakika ile Joseba Llorente ve 52 dakika ile Uwe Rösler izledi.