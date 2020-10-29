Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti

'ın İngiliz yıldızı 'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti

'nde temsilcimiz 'le aynı grupta yer alan , Leipzig'i 5-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Kırmızı Şeytanlar'da yedekten gelerek hat-trick yapan ise tarihe geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:41
Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'ın yaptığı hat-trick tarihe geçti

'nde sahasında konuk ettiği Alman ekibi RB Leipzig'i 5-0 maplup eden 'da gecenin kahramanı oldu. Oyuna 63. dakikada dahil olan 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, tam 27 dakika içerisinde 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

Opta verilerine göre Rashford'ın bu hat-trick'i, Devler Ligi tarihine geçti. İngiliz yıldız 74, 78 ve 90+2'de attığı gollerle, turnuva tarihinde yedekten gelerek en hızlı hat-trick yapan 5 futbolcu arasında zirveye çıktı.

Rashford'ı, 38 dakika ile Kylian Mbappe, 44 dakika ile Walter Pandiani, 45 dakika ile Joseba Llorente ve 52 dakika ile Uwe Rösler izledi.

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