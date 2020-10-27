Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika: Futbolseverleri üzen haber! Cristiano Ronaldo'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı

Son dakika: Futbolseverleri üzen haber! 'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı

Son dakika haberi: - maçı öncesi futbolseverleri üzen bir haber geldi... 'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı. Ronaldo, 'nde Barcelona ile oynanacak olan karşılaşmada Messi'ye karşı oynayamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 22:52 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:02
Son dakika: Futbolseverleri üzen haber! Cristiano Ronaldo'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı

forması giyen ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü testi pozitif çıkan 'nun testi bir kez daha pozitif çıktı. , 'nde ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

EN SON 2010-11 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi. İlk maçta Messi, Bernabeu'da 2-0 kazandıkları maçta iki gol attı. İkinci maçta ise 1-1 berabere kaldılar ve Pep Guardiola'nın takımı finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi oldu.

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