Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta 2-2 Ajax | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi D ikinci maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 14:59 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 01:25
Atalanta 2-2 Ajax | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. İtalyan ekibi , Gewiss Stadyumu'nda temsilcisi 'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

İlk yarıda daha iyi bir görüntü çizen Ajax, 30. dakikada penaltıdan Tadic ve 38. dakikada Traore ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı. 2. yarıda geri dönen Atalanta, 54. ve 60. dakikalarda Zapata'nın golleriyle beraberliği buldu ve mücadele 2-2 sonlandı.

Ajax böylece, Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri de dahil edersek son 15 deplasmanda yenilgi almadı.

İlk maçında Midtjylland'ı 4-0 yenen Atalanta, böylece grupta puanını 4 yaptı. 'a yenilerek sezona giriş yapan Ajax ise ilk puanını aldı.

Grubun 3. haftasında Atalanta, evinde Liverpool ile karşılaşacakken, Ajax ise deplasmanda Midtjylland'a konuk olacak.

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