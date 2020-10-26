Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi

ve maçlarında görevlendirildi

kokartlı Türk hakemlerimiz ve , Grup maçları için görevlendirildi. Buna göre Çakır, Sevilla-Rennes maçını yönetecek. Palabıyık ise -Chelsea karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:22
Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirildi

kokartlı hakem , E Grubu'nda 'nın Sevilla ile Fransa'nın Rennes takımları arasında 2020 Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

PALABIYIK KRASNODAR - CHELSEA MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK
FIFA kokartlı hakem , 'nın ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalyan Massimiliano Irrati VAR, ise AVAR olarak görev yapacak.

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