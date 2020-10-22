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Real'e büyük şok!

'nde , B Grubu ilk maçında konuk ettiği 'e mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:32 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Real'e büyük şok!
'nde ilk hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en sürpriz sonucu Bernabeu'dan geldi. B Grubu mücadelesinde 'i ağırlayan , ilk yarıyı 3-0 yenik kapadı. Tete, Varane (kendi kalesine) ve Solomon'un gollerine, ikinci yarıda Modric ve Vinicius ile karşılık veren Real, sahadan mağlup ayrıldı. Diğer sonuçlar: Bayern- : 4-0, Salzburg-Lokomotiv: 2-2, İnter-M'Gladbach: 2-2, - Marsilya: 1-0, Man. City-Porto: 3-1, Ajax- : 0-1, Midtjylland-Atalanda: 0-4.
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