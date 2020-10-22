Real'e büyük şok!

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde ilk hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en sürpriz sonucu Bernabeu'dan geldi. B Grubu mücadelesinde Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Real Madrid, ilk yarıyı 3-0 yenik kapadı. Tete, Varane (kendi kalesine) ve Solomon'un gollerine, ikinci yarıda Modric ve Vinicius ile karşılık veren Real, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Diğer sonuçlar: Bayern- Atletico Madrid: 4-0, Salzburg-Lokomotiv: 2-2, İnter-M'Gladbach: 2-2, Olympiakos- Marsilya: 1-0, Man. City-Porto: 3-1, Ajax- Liverpool: 0-1, Midtjylland-Atalanda: 0-4.