Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu maçında İspanyol devi Real Madrid, sahasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk etti. 5 gollü müthiş mücadeleyi Shakhtar Donetsk 3-2 kazanarak haftanın en büyük sürprizine imza attı. Eflatun-beyazlılar, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçın ikinci devresinde 2 gol bulmasına rağmen geri dönüşü tamamlayamadı ve Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

Ukrayna temsilcisi, 29'da Tete, 33'te Varane (k.k.) ve 42'de Solomon'un golleriyle ilk yarıyı güçlü rakibi karşısında 3-0 önde tamamladı.

GERİ DÖNÜŞ SON DAKİKADA VAR'A TAKILDI!

İkinci devreye fırtına gibi giren Real Madrid, 54'te Modric ve 59'da Vinicius'un golleriyle farkı bire indirdi: 2-3. Kalan bölümde beraberlik için bastıran Zidane'ın öğrencileri, aradığı golü 90+2de bulsa da VAR incelemEsi sonrası Valverde'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.