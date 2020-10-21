Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter 2-2 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

2-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde , B Grubu'nda konuk ettiği 'la 2-2 berabere kaldı. İtalyan ekibinin gollerini 49 ve 90. dakikalarda kaydetti. Zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılan Alman temsilcisinin golleri ise Bensebaini ile Hofmann'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:56
Inter 2-2 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi 'ı konuk eden , rakibine diş geçiremedi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta İtalyan ekibi, 49'da 'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Almanlar, 63'te Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. 84'te bu kez Jonas Hofmann sahneye çıkarak Gladbach'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak maçta son sözü yine Lukaku söyledi. Belçikalı yıldız, 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak Inter'i yenilgiden kurtardı: 2-2.

BİZE ULAŞIN