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Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde H grubu temsilcisi Paris Saint Germain sahasında Manchester United konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? PSG maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:11 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:11
Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. H grubu mücadelesinde Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Gueye, Paredes, Di Maria, , Mbappe

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles, Matic, Pogba, Mata, Fernandes, Rashford, Martial

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