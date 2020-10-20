Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 20 Ekim Salı itibariyle başlıyor. H grubu mücadelesinde Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Manchester United maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Gueye, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles, Matic, Pogba, Mata, Fernandes, Rashford, Martial