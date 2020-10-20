Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'nde heyecan başlıyor. İlk hafta mücadelesinde E grubu temsilcisi sahasında 'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Chelsea maçı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 08:02 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 08:03
Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

heyecanı Salı itibariyle başlıyor. E grubu mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Chelsea - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Sevilla maçı 20 Ekim Salı günü saat 22:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy, Chilwell, Christensen, Silva, James, Jorginho, Kanté, Mount, Havertz, Ziyech, Werner

Sevilla: Bounou, Acuña, Carlos, Gómez, Navas, Rakitic, , Jordán, Ocampos, Jong, Suso

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