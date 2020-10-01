Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI

'in rakipleri belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. Temsilcimiz 'in 4'üncü torbada yer aldığı kura çekimi İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştiriliyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:08 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:35
Başakşehir'in rakipleri belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar 'nın Cenevre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirleniyor.

Temisilcimiz 'in 4. torbada yer aldığı Şampiyonlar Ligi kuralarında 32 takım yer alıyor. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimi beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

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A GRUBU:

Bayern Münih

B GRUBU:

Real Madrid

C GRUBU

Porto

D GRUBU:

Liverpool

E GRUBU:

Sevilla

F GRUBU:

Zenit

G GRUBU:

Juventus

H GRUBU:

PSG

Saat 18:00'de başlayan kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. Torba

Bayern Münih
Sevilla
Real Madrid
Liverpool
Juventus
Paris Saint-Germain
Zenit
Porto

2. Torba

Barcelona
Atletico Madrid
Manchester City
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Dortmund
Chelsea
Ajax

3. Torba

RB Leipzig
Inter
Lazio
Atalanta
Olympiakos
Dinamo Kiev
Salzburg
Krasnodar

4. Torba

Başakşehir
Lokomotiv Moskova
Olympique Marsilya
Club Brugge
Borussia Mönchengladbach
FC Midtjylland
Stade Rennes
Ferencvaros

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