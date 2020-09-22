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Şampiyonlar Ligi'nde günün Play-off maçları! Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turu heyecanı başlıyor. 22 Eylül günü kritik 3 karşılaşma oynanacak. Krosnadar - , - Midtjylland ve M. - Salzburg maçları oynanacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turunda hangi ? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 17:44 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 17:44
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün Play-off maçları! Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda heyecan devam ediyor. Krosnadar - ile karşı karşıya gelirken, sahasında Midtjylland'ı konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de M. ile Salzburg arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN PLAY-OFF MAÇLARI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

22:00 - PAOK beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
22:00 Slavia Prag - Midtjylland beIN Spoers Max 1'de canlı yayınlanacak.
22:00 M. Tel Aviv - Salzburg beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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