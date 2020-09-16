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İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları! Hangi maç? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu heyecanı devam ediyor. 3 kritik mücadele futbolseverleri bekliyor. Mücadeleler öncesi merak edilen konular arasında maçların yayın saatleri ve kanalları da yer aldı. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda? .

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları! Hangi maç? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda heyecan devam ediyor. Omonia -Kızılyıldız ile karşı karşıya gelirken, Qarabağ sahasında Molde'yi konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de Ferencvaros ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak. İsrail temsilcisi M. , Dinamo Brest'i ağırlayacak. Midtjylland - Young Boys maçı ile gece tamamlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU'NDA GECENİN MAÇLARI

18:00 Omonia -Kızılyıldız (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)
20:00 Qarabağ - Molde (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)
20:00 Ferencvaros - Dinamo Zagreb (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)
20:00 M. Tel Aviv - Dinamo Brest (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)
21:30 Midtjylland - Young Boys (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

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