İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu maçları! Hangi maç? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda heyecan devam ediyor. Omonia -Kızılyıldız ile karşı karşıya gelirken, Qarabağ sahasında Molde'yi konuk ediyor. Gecenin kritik maçlarından biri de Ferencvaros ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak. İsrail temsilcisi M. Tel Aviv, Dinamo Brest'i ağırlayacak. Midtjylland - Young Boys maçı ile gece tamamlanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURU'NDA GECENİN MAÇLARI

18:00 Omonia -Kızılyıldız (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

20:00 Qarabağ - Molde (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

20:00 Ferencvaros - Dinamo Zagreb (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

20:00 M. Tel Aviv - Dinamo Brest (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)

21:30 Midtjylland - Young Boys (Maçın yayıncısı Türkiye'de mevcut değil)