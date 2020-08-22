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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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6 patlar Bayern

6 patlar Bayern

Şampiyonlar Ligi finalinde yarın ile karşılaşacak , tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde yarın ile karşılaşacak , tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Alman teknik adam Hansi Flick'in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

LEWANDOWSKI COŞUYOR
Grubunda tüm maçları kazanan ve 18 puanla lider olarak adını turlayan Bayern, Son 16'da , çeyrek finalde , yarı finalde de 'u saf dışı bıraktı. Finale kadar 42 gole imza atan Bayern, en yakın rakibi PSG'NİN (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda. Öte yandan kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Lewandowski, takımının gol yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Polonyalı, Devler Ligi'nde 10 maçta 15 gol attı
  1. 22.8.2020
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