6 patlar Bayern
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın PSG ile karşılaşacak Bayern Münih, tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak.
LEWANDOWSKI COŞUYOR
Grubunda tüm maçları kazanan ve 18 puanla lider olarak adını turlayan Bayern, Son 16'da Chelsea, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde de Lyon'u saf dışı bıraktı. Finale kadar 42 gole imza atan Bayern, en yakın rakibi PSG'NİN (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda. Öte yandan kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Lewandowski, takımının gol yükünün önemli bir kısmını üstlendi. Polonyalı, Devler Ligi'nde 10 maçta 15 gol attı
- 22.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
6 patlar Bayern haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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