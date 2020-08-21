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21 Ağustos 2020, Cuma
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Dev final Orsato’nun

Dev final Orsato’nun

ile arasındaki finalinin hakemi belli oldu. 'dan yapılan açıklamada mata İtalyan hakem 'nun yöneteceği belirtildi.

ile arasındaki finalinin hakemi belli oldu. 'dan yapılan açıklamada mata İtalyan hakem 'nun yöneteceği belirtildi. Portekiz'in başkenti Luz Stadı'nda pazar günü oynanacak karşılaşma, 22.00'de başlayacak.
  1. 21.8.2020
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