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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Zafer Bayern'in

Zafer Bayern'in

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde , ’u Gnabry (2) ve Lewandowski’nin golleriyle yenip finale çıktı. Alman ekibi, ’taki finalde ile karşılaşacak.

, Şampiyonlar Ligi'nde 11'inci kez finale adını yazdırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle Portekiz'de tek maç üzerinden oynanan yarı final mücadelesinde Fransız ekibi ile karşılaşan Alman temsilcisi, rakibini 3-0 yenerek finale çıktı. 18 ve 33'üncü dakikalarda Serge Gnabry ve 88'de Lewandowski'nin golleriyle rakibini yenen Bavyera temsilcisi, finalinde ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi final maçı, 'ta Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadı'nda oynanacak.

5 KEZ KAZANDI, 5 KEZ KAYBETTİ
Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ilk 5 takım arasında yer alan Bayern Münih, tarihinde 5 kez kupayı müzesine götürdü. 1974, 75 ve 76'da peş peşe üç kez Devler Ligi şampiyonu olan Bayern, 2001'de de kupayı kaldırdı. En son 2013 finalinde 'u 2-1 yenerek kupaya uzanan Bayern, 7 senedir finale çıkamıyordu. 'nın 1 numaralı kulübü olan Bavyera ekibi, bugüne kadar oynadığı 5 finali ise kaybetti. 11'inci finaline çıkacak B.Münih'in rakibi PSG ise tarihinde ilk kez final oynayacak.

  1. 20.8.2020
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