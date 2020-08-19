Lyon - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu akşam belli olacak. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen Paris Saint Germain'in rakibi olmak için Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

DEVLER LİGİNİN SÜRPRİZ TAKIMI LYON

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önce Juventus'u ardından Manchester City'i eleyerek yarı finale yükselen O. Lyon devler ligine damga vurdu. Otoritelerin daha az şans verdiği Lyon aldığı sonuçlarla yarı finale kadar yükseldi ve bu akşam Bayern Münih'i elerse finale yükselerek PSG'nin konuğu olacak.

O. Lyon ile Manchester City arasında oynanan maçtan bir kare.

BAYERN'DEN BARCELONA'YA TARİHİ FARK!

Bayern Münih Bundesliga'da aldığı şampiyonluğun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Oynadıkları futbolla tüm dünyayı kendine mest eden Bayern Münih, yarı final yolunda Chelsea ve Barcelona engellerini aştı. Bayern Münih, Barcelona'yı tam 8-2 yenerek tarihe geçti. Bavyera ekibi yarı final mücadelesinde O. Lyon'u geçerek finale kalmak istiyor.

Barcelona - Bayern Münih maçından bir kare.

LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'da beIN Sports Haber (Şifresiz) ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LYON - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

O. Lyon: Lopes, Marcelo, Denayer, Marcal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Depay

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Muller, Coman, Lewandowski