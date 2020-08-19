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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon - Bayern Münih | CANLI

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Lyon - Bayern Münih | CANLI

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'in rakibi belli oluyor. O. ile yarı finalde karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda , çeyrek finalde de M. City'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan Lyon, güçlü Alman rakibini de devirmenin hesaplarını yapıyor. Yarı finale 9'da 9 yaparak gelen Bayern ise sürprize izin vermeyip final biletini almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen 'in rakibi olmak için ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.

LYON - BAYERN MÜNİH CANLI


LYON - BAYERN MUNIH MAÇI 11'LERİ

O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports Haber (Şifresiz) ile beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DEVLER LİGİNİN SÜRPRİZ TAKIMI LYON

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önce 'u ardından 'i eleyerek yarı finale yükselen O. Lyon, 'ne damga vurdu. Otoritelerin daha az şans verdiği Lyon aldığı sonuçlarla yarı finale kadar yükseldi ve bu akşam Bayern Münih'i elerse finale yükselerek 'nin konuğu olacak.

BAYERN'DEN BARCELONA'YA TARİHİ FARK!

Bayern Münih Bundesliga'da aldığı şampiyonluğun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Oynadıkları futbolla tüm dünyayı kendine mest eden Bayern Münih, yarı final yolunda ve engellerini aştı. Bayern Münih, Barcelona'yı tam 8-2 yenerek tarihe geçti. Bavyera ekibi yarı final mücadelesinde O. Lyon'u geçerek finale kalmak istiyor.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 21:57
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