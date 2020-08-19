Lyon - Bayern Münih | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen Paris Saint Germain'in rakibi olmak için Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.

LYON - BAYERN MÜNİH CANLI





LYON - BAYERN MUNIH MAÇI 11'LERİ

O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports Haber (Şifresiz) ile beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DEVLER LİGİNİN SÜRPRİZ TAKIMI LYON

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önce Juventus'u ardından Manchester City'i eleyerek yarı finale yükselen O. Lyon, Devler Ligi'ne damga vurdu. Otoritelerin daha az şans verdiği Lyon aldığı sonuçlarla yarı finale kadar yükseldi ve bu akşam Bayern Münih'i elerse finale yükselerek PSG'nin konuğu olacak.

BAYERN'DEN BARCELONA'YA TARİHİ FARK!

Bayern Münih Bundesliga'da aldığı şampiyonluğun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Oynadıkları futbolla tüm dünyayı kendine mest eden Bayern Münih, yarı final yolunda Chelsea ve Barcelona engellerini aştı. Bayern Münih, Barcelona'yı tam 8-2 yenerek tarihe geçti. Bavyera ekibi yarı final mücadelesinde O. Lyon'u geçerek finale kalmak istiyor.