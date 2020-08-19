Lyon - Bayern Münih | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'in rakibi belli oluyor. O. Lyon ile Bayern Münih yarı finalde karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Juventus, çeyrek finalde de M. City'yi eleyerek büyük bir sürprize imza atan Lyon, güçlü Alman rakibini de devirmenin hesaplarını yapıyor. Yarı finale 9'da 9 yaparak gelen Bayern ise sürprize izin vermeyip final biletini almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor. RB Leipzig'i 3-0 yenerek finale yükselen Paris Saint Germain'in rakibi olmak için Lyon ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.
LYON - BAYERN MÜNİH CANLI
LYON - BAYERN MUNIH MAÇI 11'LERİ
O. Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.
LYON - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lyon - Bayern Münih maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports Haber (Şifresiz) ile beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
DEVLER LİGİNİN SÜRPRİZ TAKIMI LYON
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önce Juventus'u ardından Manchester City'i eleyerek yarı finale yükselen O. Lyon, Devler Ligi'ne damga vurdu. Otoritelerin daha az şans verdiği Lyon aldığı sonuçlarla yarı finale kadar yükseldi ve bu akşam Bayern Münih'i elerse finale yükselerek PSG'nin konuğu olacak.
BAYERN'DEN BARCELONA'YA TARİHİ FARK!
Bayern Münih Bundesliga'da aldığı şampiyonluğun ardından gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Oynadıkları futbolla tüm dünyayı kendine mest eden Bayern Münih, yarı final yolunda Chelsea ve Barcelona engellerini aştı. Bayern Münih, Barcelona'yı tam 8-2 yenerek tarihe geçti. Bavyera ekibi yarı final mücadelesinde O. Lyon'u geçerek finale kalmak istiyor.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 21:57
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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