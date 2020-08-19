Aktüel haberler (19.08.2020)

DEVLER LİGİ HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi bugün müthiş bir yarı final maçına sahne olacak. Çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla deviren B. Münih, M. City'yi eleyerek sürprize imza atan Lyon'la karşılaşacak. Lizbon'daki Jose Alvelade Stadı'nda 22.00'de başlayacak bu dev mücadele beIN Haber ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

DALLAS'A DONCIC YETMEDİ

NBA'de play-off dört maç ile başladı. Clippers, Dallas'ı 118-110 yenerek seride 1-0 öne geçti. Doncic'in 42 sayısı Dallas'a yetmedi. Diğer sonuçlar: Denver-Jazz: 135-125, Raptors-Nets: 134-110, Celtics-76'ers: 109-101.

SOSYAL MESAFELİ YARIŞ

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen "GranFondo Bursa" Bisiklet Yarışı, Bursa Büyükşehir Belediyesinin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. GranFondo Bursa, salgın süreci dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış bir yarış olacak. "Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset" sloganıyla koşulacak yarışa yaklaşık 2 bin bisikletseverin katılması bekleniyor.

FORMULA 1'DE GERİ SAYIM

Formula 1'in 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye döneceği iddiaları yarışseverleri heyecanlandırdı. Intercity, F1 yönetimiyle görüşmelerde son aşamaya gelirken; müjdenin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor. Kasım ayının ikinci haftası olacağı belirtilen yarışın, seyircili yapılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

JOE HART SÜRPRİZİ

Son olarak Burnley forması giyen 33 yaşındaki İngiliz eldiven Joe Hart, Tottenham'la 2 yıllık sözleşme yeniledi. M. City, Torino, West Ham gibi takımlarda oynayan Hart'ın adı Süper Lig ekibi Karagümrük'le anılmıştı.

CANİK'E İHRAÇ ÇIKTI

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Samsun Canik Belediye, ligden ihraç edildi. Kulüp başkanı Zafer Şimşek, lige katılım bedeli olan 125 bin lirayı ödeyemedikleri için federasyonun bu kararı aldığını ifade etti.

DAVİD SILVA SOCİEDAD'DA

Manchester City ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız David Silva'nın yeni durağı ülkesi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, Real Sociedad'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adı altyapısından yetiştiği Valencia ve Lazio ile anılan Silva, 10 yıllık City kariyerinde 436 maçta 77 gol, 144 asistle oynadı.

AÇILIŞA ERTELEME

Fransa Ligi'nde 22 Ağustos Cuma günü Marsilya ile St. Etienne arasında oynanacak açılış maçı, ev sahibinde çıkan üç koronavirüs vakası nedeniyle ertelendi. Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül'de oynanacağı belirtildi.

32. KEZ KULAÇ ATACAKLAR

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 32'ncisi 23 Ağustos Pazar günü yapılacak. Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına ve turizmine katkı sunan yarış İstanbul Boğazı'nda saat 10.00'da başlayacak. Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak yarış bu yıl seyircisiz olacak.