RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde RB Leipzig ile Paris Saint Germain Lizbon'da karşı kozlarını paylaşacak.Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
RB Leipzig ve Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak dev maçı kazanan taraf finale yükselecek ve Bayern Münih-O. Lyon maçının galibiyle karşılaşacak. Leipzig, çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. PSG ise Atalanta engellerini aştı. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate bu maçta forma giyemeyecek. PSG'de Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giyemeyecek.
LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leipzig - Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku
PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Marquinhos, Paredes, Neymar; Mbappe, Icardi
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 12:01
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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