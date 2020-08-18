RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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RB - () maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde RB ile Lizbon'da karşı kozlarını paylaşacak.Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, RB Leipzig - Paris Saint Germain () maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB Leipzig ve Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak dev maçı kazanan taraf finale yükselecek ve Bayern Münih-O. Lyon maçının galibiyle karşılaşacak. , çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. ise Atalanta engellerini aştı. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate bu maçta forma giyemeyecek. PSG'de Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giyemeyecek.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1 ve Bein Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angelino; Olmo, Poulsen, Nkunku

PSG: Rico; Kehrer, , Kimpembe, Bernat; , Marquinhos, Paredes, ; Mbappe, Icardi

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 12:01
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