RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde RB Leipzig ile Paris Saint Germain (PSG), Lizbon'da kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın bu sezonki sürpriz ekibi Leipzig finale kalarak 'peri masalına' devam etmek, yıldızlar topluluğu PSG ise uzun süredir hayalini kurduğu finale bu kez ulaşmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
RB Leipzig ve Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanıyor. Turnuvanın bu sezonki sürpriz takımı Leipzig, çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. PSG ise Atalanta engellerini aştı. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate; PSG'de ise Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giymiyor.
LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN CANLI
LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.
PSG: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.
LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leipzig - Paris Saint Germain maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1 İLe beIN Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 21:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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