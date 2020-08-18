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18 Ağustos 2020, Salı
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RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) | CANLI

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde RB ile (), Lizbon'da kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın bu sezonki sürpriz ekibi Leipzig finale kalarak 'peri masalına' devam etmek, yıldızlar topluluğu PSG ise uzun süredir hayalini kurduğu finale bu kez ulaşmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RB Leipzig ve Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanıyor. Turnuvanın bu sezonki sürpriz takımı , çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. ise Atalanta engellerini aştı. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate; PSG'de ise Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giymiyor.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN CANLI


LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, , Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, , , Mbappe.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1 İLe beIN Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 21:54
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