RB Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) | CANLI

RB Leipzig ve Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadele Portekiz'in Lizbon kentindeki Estadio da Luz'da oynanıyor. Turnuvanın bu sezonki sürpriz takımı Leipzig, çeyrek finalde Atletico Madrid'i elerken. PSG ise Atalanta engellerini aştı. Leipzig'de sakatlığı bulunan Ibrahima Konate; PSG'de ise Atalanta maçında sakatlanan Keylor Navas bu maçta forma giymiyor.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN CANLI





LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

LEIPZIG - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Paris Saint Germain maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1 İLe beIN Sports Haber'de şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.