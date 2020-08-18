Dev heyecan - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dev heyecan

Dev heyecan

Dev heyecan

’nde yarı finaller oynanacak. Bugün , Leipzig ile karşılaşacak. Yarın ise B. Münih ile Lyon final için kapışacak. Karşılaşmalar, tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

'nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak. Turnuvanın ilk yarı final maçında bugün Fransız ekibi Saint-Germain () ile 'nın Leipzig takımı karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise yarın yine Alman ve Fransız takımları kapışacak. ile finale kalmak için mücadele edecek.

KARŞILAŞMALAR LİZBON'DA
İki maç da 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen Devler Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Bugünkü yarı finalistlerden PSG, son 16 turunda Dortmund'u 2-1 ve 2-0'lık skorlarla geçmiş ardından çeyrek finalde Atalanta'yı 2-1 devirmişti. Leipzig ise Tottenham'ı 1-0 ve 3-0, ardından A.Madrid'i 2-1 yenip yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde 2 Alman takımı, 2 Fransız ekibine karşı mücadele edecek. Turun favorileri ise PSG ve Bayern Münih durumunda.

  1. 18.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA