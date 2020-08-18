Dev heyecan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, bugün ve yarın yapılacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak. Turnuvanın ilk yarı final maçında bugün Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Leipzig takımı karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise yarın yine Alman ve Fransız takımları kapışacak. Bayern Münih ile Olympique Lyon finale kalmak için mücadele edecek.



KARŞILAŞMALAR LİZBON'DA

İki maç da 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen Devler Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak. Bugünkü yarı finalistlerden PSG, son 16 turunda Dortmund'u 2-1 ve 2-0'lık skorlarla geçmiş ardından çeyrek finalde Atalanta'yı 2-1 devirmişti. Leipzig ise Tottenham'ı 1-0 ve 3-0, ardından A.Madrid'i 2-1 yenip yarı finale yükselmişti.



Yarı finalde 2 Alman takımı, 2 Fransız ekibine karşı mücadele edecek. Turun favorileri ise PSG ve Bayern Münih durumunda.