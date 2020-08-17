Lyon Türkgücü!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalist Lyon oldu. Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek sürprize imza atan Fransız ekibi, tarihinde 2. kez yarı yükselme başarısı gösterdi. City karşısında tarih yazan Lyon'un savunma hattının bir dönem Süper Lig'de top koşturan oyunculardan oluşması dikkat çekiyor.

FİNAL 23 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo, Gaziantepspor'da oynayan Marçal ve eski G.Saray'lı Denayer ile 3'lü savunma oynayan Lyon teknik direktörü Rudi Garcia, bu tarihi başarının altına imza attı. 2010'dan sonra yine son 4'e kalan Fransızlar, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Diğer eşleşmede ise Leipzig ile PSG kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.