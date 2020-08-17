Lyon Türkgücü!
Beşiktaşlı Marcelo, Gaziantepli Marçal ve Galatasaraylı Denayer ile 3’lü savunma oynayan Lyon, City’yi 3-1 yenerek tarihinde 2. kez yarı finale çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalist Lyon oldu. Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek sürprize imza atan Fransız ekibi, tarihinde 2. kez yarı yükselme başarısı gösterdi. City karşısında tarih yazan Lyon'un savunma hattının bir dönem Süper Lig'de top koşturan oyunculardan oluşması dikkat çekiyor.
FİNAL 23 AĞUSTOS'TA
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo, Gaziantepspor'da oynayan Marçal ve eski G.Saray'lı Denayer ile 3'lü savunma oynayan Lyon teknik direktörü Rudi Garcia, bu tarihi başarının altına imza attı. 2010'dan sonra yine son 4'e kalan Fransızlar, yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu. Diğer eşleşmede ise Leipzig ile PSG kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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