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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Türkgücü!

Lyon Türkgücü!

Beşiktaşlı Marcelo, Gaziantepli Marçal ve Galatasaraylı Denayer ile 3’lü savunma oynayan , City’yi 3-1 yenerek tarihinde 2. kez yarı finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan 'nde son yarı finalist oldu. 'yi 3-1 mağlup ederek sürprize imza atan Fransız ekibi, tarihinde 2. kez yarı yükselme başarısı gösterdi. City karşısında tarih yazan Lyon'un savunma hattının bir dönem 'de top koşturan oyunculardan oluşması dikkat çekiyor.

FİNAL 23 AĞUSTOS'TA
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo, 'da oynayan Marçal ve eski G.Saray'lı Denayer ile 3'lü savunma oynayan Lyon teknik direktörü , bu tarihi başarının altına imza attı. 2010'dan sonra yine son 4'e kalan Fransızlar, yarı finalde 'in rakibi oldu. Diğer eşleşmede ise Leipzig ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

  1. 17.8.2020
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