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16 Ağustos 2020, Pazar
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City'den veda

City'den veda

 Ligi'nde 'dan sonra de veda etti... İngiliz devi yarı finalde karşılaştığı 'a mağlup olarak kupaya havlu attı.

Ligi'nde 'dan sonra de veda etti... 'in gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve Devler Ligi'nde 17 maçtır yenilmeyen İngiliz ekibi, 8'li finalin son ayağında karşılaştığı Olympique 'a yenilerek elendi. İlk yarıyı 24'te Maxwell Cornet'in attığı golle liyon 1-0 önde bitirdi.

DEMBELE GİRİP BİTİRDİ
Maçın 69. dakikasında Raheem Sterling'in pasında Kevin de Bruyne fileleri havalandırarak skora denge getirdi. 75'te oyuna giren Moussa Dembele, 79 ve 87'de attığı gollerle City'nin umutlarını tüketen isim oldu. Lyon'da eski G.Saraylı Denayer ile eski Beşiktaşlı Marcelo, defanstaki başarılı performanslarıyla maça damga vurdu.

  1. 16.8.2020
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