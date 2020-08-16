City'den veda

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan sonra Manchester City de veda etti... Raheem Sterling'in gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve Devler Ligi'nde 17 maçtır yenilmeyen İngiliz ekibi, 8'li finalin son ayağında karşılaştığı Olympique Lyon'a 3-1 yenilerek elendi. İlk yarıyı 24'te Maxwell Cornet'in attığı golle liyon 1-0 önde bitirdi.

DEMBELE GİRİP BİTİRDİ

Maçın 69. dakikasında Raheem Sterling'in pasında Kevin de Bruyne fileleri havalandırarak skora denge getirdi. 75'te oyuna giren Moussa Dembele, 79 ve 87'de attığı gollerle City'nin umutlarını tüketen isim oldu. Lyon'da eski G.Saraylı Denayer ile eski Beşiktaşlı Marcelo, defanstaki başarılı performanslarıyla maça damga vurdu.