City'den veda
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan sonra Manchester City de veda etti... İngiliz devi yarı finalde karşılaştığı Lyon'a 3-1 mağlup olarak kupaya havlu attı.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan sonra Manchester City de veda etti... Raheem Sterling'in gol attığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve Devler Ligi'nde 17 maçtır yenilmeyen İngiliz ekibi, 8'li finalin son ayağında karşılaştığı Olympique Lyon'a 3-1 yenilerek elendi. İlk yarıyı 24'te Maxwell Cornet'in attığı golle liyon 1-0 önde bitirdi.
DEMBELE GİRİP BİTİRDİ
Maçın 69. dakikasında Raheem Sterling'in pasında Kevin de Bruyne fileleri havalandırarak skora denge getirdi. 75'te oyuna giren Moussa Dembele, 79 ve 87'de attığı gollerle City'nin umutlarını tüketen isim oldu. Lyon'da eski G.Saraylı Denayer ile eski Beşiktaşlı Marcelo, defanstaki başarılı performanslarıyla maça damga vurdu.
- 16.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
City'den veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.