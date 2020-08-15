Manchester City - Lyon | CANLI
Manchester City ile Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son yarı final bileti için kozlarını paylaşıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle sarkan ve tek maç üzerinden oynanan dev turnuvada her iki takım da bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Devler Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid'i her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükselen Manchester City ile Juventus'u saf dışı bırakan Fransız temsilcisi Lyon son yarı final bileti için Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Bayern Münih'in rakibinin belli olacağı kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Sterling, Jesus.
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.
MANCHESTER CITY-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'ndeki nefesleri kesen sezonun son çeyrek final maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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