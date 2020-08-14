Barcelona - Bayern Münih | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Estadio da Luz'da oynanan kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ile Bayern Münih, Estadio da Luz'da karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede kazanan taraf yarı finale yükselecek. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
BARCELONA - BAYERN MUNİH İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi.
Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski.
BARCELONA - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Bayern Münih maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 21:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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