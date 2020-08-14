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14 Ağustos 2020, Cuma
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Barcelona - Bayern Münih | CANLI

maçında ile kozlarını paylaşıyor. Estadio da Luz'da oynanan kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

mücadelesinde ile , Estadio da Luz'da karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede kazanan taraf yarı finale yükselecek. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


BARCELONA - BAYERN MUNİH İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi.

Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski.

BARCELONA - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Bayern Münih maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 21:53
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