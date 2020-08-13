RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Leipzig ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Mücadele Estádio José Alvalade'de oynanacak. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesi Leipzig'de sakatlığı nedeniyle Konate karşılaşmada forma giyemeyecek. Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamayacak.
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; Schick
Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Savi?, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 13.08.2020
- RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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