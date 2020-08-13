RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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RB -Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, RB Leipzig-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Mücadele Estádio José Alvalade'de oynanacak. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele öncesi Leipzig'de sakatlığı nedeniyle Konate karşılaşmada forma giyemeyecek. Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamayacak.

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; Schick

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Savi?, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 13.08.2020
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