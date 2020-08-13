RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın yarı finale adını yazdıracağı zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ile Estadio José Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı 'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle sarkan Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler tek maç üzerinden oynanıyor. Her iki takım için de kritik önem arz eden müsabakanın fotomac.com.tr'de...

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco,

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Atletico Madrid maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 21:55
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