RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid Estadio José Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle sarkan Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler tek maç üzerinden oynanıyor. Her iki takım için de kritik önem arz eden müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa

RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

RB Leipzig-Atletico Madrid maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.