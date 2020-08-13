RB Leipzig-Atletico Madrid | CANLI
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Leipzig ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Kazanan takımın yarı finale adını yazdıracağı zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid Estadio José Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı eledi. Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle sarkan Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler tek maç üzerinden oynanıyor. Her iki takım için de kritik önem arz eden müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen
Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa
RB LEIPZIG-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
RB Leipzig-Atletico Madrid maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 21:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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