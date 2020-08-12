Son dakika: Barcelona'da Todibo corona virüsüne yakalandı!

Barcelona, sezon başı hazırlıklarına katılan 9 oyuncusundan birinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ismin Todibo olduğunu duyurdu.

Öte yandan Todibo'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı mücadele edecek hiçbir oyuncuyla temasının olmadığı ifade edildi. Corona'ya yakalanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.