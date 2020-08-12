Atalanta - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile PSG karşılaşıyor. Mücadele Işık Stadyumu'nda oynanacak. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı, PSG ise Borussia Dortmund'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. PSG'de ise Angel Di Maria sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.

ATALANTA - PSG MAÇI 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar

ATALANTA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.