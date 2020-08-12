Atalanta - PSG | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Atalanta - PSG | CANLI

'nde Lizbon'un ev sahipliği yaptığı 8'li final heyecanı resmen başladı. Sezonun sürpriz ekibi ile kupanın favorilerinden (), çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Lizbon'daki Estadio da Luz'da (Işık Stadyumu) oynanıyor. Atalanta, son 16 turunda 'yı, PSG ise 'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giymiyor.. PSG'de ise sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.

ATALANTA - PSG CANLI


11'LER

Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, , Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi,

ATALANTA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 21:58
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