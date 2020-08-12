UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon'un ev sahipliği yaptığı 8'li final heyecanı resmen başladı. Sezonun sürpriz ekibi Atalanta ile kupanın favorilerinden Paris Saint Germain (PSG), çeyrek finalde kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile PSG karşılaşıyor. Mücadele Lizbon'daki Estadio da Luz'da (Işık Stadyumu) oynanıyor. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı, PSG ise Borussia Dortmund'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giymiyor.. PSG'de ise Angel Di Maria sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.
ATALANTA - PSG CANLI
11'LER
Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Papu Gomez, Pasalic, Zapata
PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Herrera, Sarabia, Icardi, Neymar
ATALANTA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta - Paris Saint Germain maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 21:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta - PSG | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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