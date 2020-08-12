Atalanta - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Atalanta - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atalanta ile PSG karşılaşıyor. Mücadele Işık Stadyumu'nda oynanacak. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı, PSG ise Borussia Dortmund'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. PSG'de ise Angel Di Maria sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.
ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atalanta: Sportiello, Palomino, Tolói, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, A. Gomez, Malinovskyi, Zapata
PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Icardi, Neymar
ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atalanta - Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 12.08.2020
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atalanta - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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