Atalanta - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Atalanta - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA çeyrek final mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Işık Stadyumu'nda oynanacak. Atalanta, son 16 turunda Valencia'yı, PSG ise Borussia Dortmund'u elemişti. Atalanta'da Pierluigi Gollini ve Josip Ilicic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. PSG'de ise Angel Di Maria sarı kart cezalısı. Marco Verratti ve Layvin Kurzawa'nın ise sakatlıkları bulunuyor.

ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, Palomino, Tolói, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, A. Gomez, Malinovskyi, Zapata

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Icardi, Neymar

ATALANTA - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta - maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

  1. 12.08.2020
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